Ospedali dell'Agro, la decisione dei sindaci: "Documento congiunto da inviare in Regione"

Questa mattina, nell’ aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, si è svolto il tavolo di confronto promosso dalla conferenza dei sindaci dell’ Agro, cui territori ospitano presidi ospedalieri e la rappresentanza della Cgil Funzione Pubblica provinciale per discutere della questione ospedaliera. Al tavolo della discussione erano presenti i sindaci promotori, Manlio Torquato e Pietro Pentangelo, coordinatore della conferenza dei sindaci dell’Agro, oltre a Lello De Prisco, sindaco di Pagani e Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio. Presenti inoltre, per la Cgil Arturo Sessa, Luigi Adinolfi , Antonio Capizzuto e Don Massimo Pepe, referente per la Diocesi Nocera – Sarno.

I dettagli

Dal confronto tra le parti, è emersa la condivisione di intenti nel mettere al primo posto l’esigenza della tutela della salute dei cittadini dell’ Agro nocerino - sarnese, in un territorio che vive la drammatica carenza di personale medico- infermieristico a fronte della richiesta massiva del servizio di assistenza sanitaria dei cittadini residenti. Nel corso dell’ incontro, si è discusso delle opportune soluzioni da adottare per risolvere le questioni imminenti ma anche per programmare in maniera strategica, la prospettiva della sanità dell’Agro per gli anni futuri. A conclusione, su proposta della Cgil, si è deciso di stilare per la prossima settimana un documento congiunto firmato dai sindaci e dalla stessa sigla sindacale. Lo scopo è quello di tracciare in maniera analitica, l’analisi della questione al fine di sottoporla all’attenzione della Commissione Sanità della Regione Campania.