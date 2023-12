Asl Salerno, mille nuovi letti per gli ospedali del territorio

Nei giorni scorsi è stato perfezionato il collaudo e la messa in uso di 931 letti elettrificati di ultima generazione in tutti i presidi ospedalieri e negli hospice della Asl Salerno.

I nuovi letti

Completamente rinnovato il patrimonio aziendale delle attrezzature per la degenza di tutta la provincia con l’obiettivo di migliorare il comfort degli assistiti e l’umanizzazione delle cure. Nuovi dispositivi che sostituiscono una dotazione aziendale ormai obsoleta all’interno del processo di ammodernamento complessivo dell’ASL Salerno. “Continuiamo con il rinnovamento completo delle attrezzature e delle tecnologie della Asl. Puntiamo sulla qualità e sull’efficienza per le cure dei pazienti, che passa anche da acquisti che possono sembrare scontati ma che migliorano il comfort e l’umanizzazione delle persone ricoverate nelle nostre Strutture” ha dichiarato il Direttore Generale, Gennaro Sosto. “Un’operazione importante, che ci consente di sostituire circa mille ausili che non avevano più requisiti di qualità e che non aggiungevano valore al percorso di cura dentro i nostri Ospedali e negli hospice”.