Nuovo blitz nell'ex Ostello di Torrione: scatta lo sgombero

Operazione congiunta della polizia municipale di Salerno e della Polizia di Stato sotto i portici della palazzina dell'ex Ostello della Gioventù. I controlli sono scattati a seguito di numerose segnalazioni di bagnanti e cittadini relative ad una serie di situazioni di degrado registrare.

I dettagli

In loco sono stati trovati due cittadini extracomunitari, fermati e condotti presso l'ufficio immigrazione per l'identificazione. A carico di uno dei due è stato emesso un provvedimento di espulsione in quanto irregolare sul territorio italiano. Contestualmente, gli operatori di Salerno Pulita hanno effettuato la bonifica dell'area. La polizia locale, inoltre, ha intimato ai proprietari dell'immobile di murare l'ala del fabbricato per evitare che altre persone si introducano all'interno della struttura.