Capaccio Paestum, pacco bomba per la sindacalista Rosita Galdiero

Pacco bomba per la responsabile nazionale della Fiom Cgil Aerospaziodonna, Rosita Galdiero che stamattina si trovava presso la propria abitazione a Capaccio Paestum.

L'allarme

Come riporta Stiletv, la Galdiero è attualmente sotto scorta, per le sue battaglie contro l’illegalità e per il suo impegno, nella provincia di Benevento, contro la criminalità e per i diritti dei lavoratori. Il plico sospetto è stato fatto brillare per motivi precauzionali. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.