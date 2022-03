Ottavio De Luca (Filca-Cisl): "Pace e sicurezza sui posti di lavoro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prima la pandemia e​ poi la guerra in Ucraina! Un mix, che pare configurarsi come una congiura nei confronti dell’Europa e del mondo intero. A risentirne, è il mondo civile e la stessa economia:​ in particolare, quella del mattone​ che,​ dopo i primi importanti tentativi di ripresa avviati con i bonus energetici promossi dal governo, è nuovamente ricaduta nella trappola dell’aumento dei costi.

Il prezzo del legno è aumentato tra il 60% e il 70 %,rispetto all’inizio della pandemia, il rame ha registrato un + 40%, mentre l’alluminio ha raggiunto nuovi massimi storici in borsa. Anche per gli asfaltisti la situazione non è delle migliori con aumenti dei prezzi del materiale bituminoso che supera in alcuni casi anche il 30% rispetto al 2020. "Siamo spaventati - osserva il Saprese Ottavio De Luca (nella foto), Segretario Nazionale della Filca-Cisl e Reggente in Campania - perché non siamo ancora usciti dalla paura e dallo stato di allerta legati alla pandemia!" "L'emergenza, stava allentando la sua stretta alle nostre vite e oggi una mente folle sta mettendo l’umanità in ginocchio senza una valida ragione! Il conflitto, scoppiato ormai da molti giorni, ha già messo K.O. le borse finanziarie, facendo schizzare alle stelle il prezzo di tutte le materie prime, tra cui il petrolio e il gas che già erano aumentati sensibilmente"!

Ottavio De Luca, con tutto il mondo sindacale, continua a gridare che la pace è l’unico elemento che può unire i popoli di qualsiasi etnìa razza e religione!​

Intanto, Ottavio De Luca continua la sua battaglia, affinché la sicurezza sui posti di lavoro sia un diritto sacrosanto per tutti! Infatti, nell'ultimo anno, le morti bianche sono state tantissime e questo ha scosso l'opinione pubblica e non solo. Per l’ennesima​ volta, si è verificato un incidente sul lavoro,​ in un cantiere edile di Pontecagnano Faiano: per cause da accertare, un operaio ha fatto un volo di nove metri, precipitando dal quarto piano dell'impalcatura su cui stava lavorando!

"Oggi- aggiunge De Luca- urge un piano di supporto, attraverso una rete di informazione, formazione, contrattazione e​ prevenzione", assunta insieme dalle forze del lavoro e delle imprese, e​ con l’impegno, ad ogni livello, delle Istituzioni pubbliche"!