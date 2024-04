Lite sfocia in aggressione a Padula: 4 feriti (tra cui una donna incinta)

Momenti di tensione, ieri sera, a Padula, dove si è verificata una violenta lite tra due persone è sfociata in una vera e propria aggressione fisica, che poi ne ha viste coinvolte altre due.

Le indagini

Quattro persone (tra cui una donna incinta) sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per essere medicate e sottoposte ad accertamenti dal personale sanitario. Tensione anche in corsia dove sono arrivati anche i familiari dei feriti. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.