Incidente mortale a Padula, anziano cade dalle scale per correre in strada

Cade dalle scale per soccorrere il giovane Daniele rimasto ucciso dopo essere sbandato con la sua automobile per evitare un cane sbucato sulla carreggiata.

Il fatto

Un anziano, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente, è stato svegliato nel cuore della notte dal forte rumore provocato dallo schianto della vettura. E così, per correre in strada per cercare probabilmente si salvare il giovane conducente della vettura, è scivolato dalle scale della sua abitazione procurandosi diverse fratture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dov’è stato medicato e preso in cura dai sanitari.