Va in cerca di funghi e cade in un dirupo: anziano salvato dal Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è stato attivato, nel primo pomeriggio di oggi, per un delicato intervento di ricerca e soccorso di un fungaiolo 87enne originario di Fasano (Brindisi). La Centrale Operativa dei Carabinieri di Sala Consilina ha infatti ricevuto la richiesta d’aiuto, tramite 112, dallo stesso anziano che si era allontanato dai compagni, perdendosi e successivamente cadendo in un dirupo.

L'operazione di soccorso

Per questo, i militari dell’Arma hanno inviato sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile ed una dei Forestali per avviare le ricerche ed hanno avvisato anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Purtroppo l’anziano, confuso e lievemente ferito, non è riuscito a fornire indicazioni precise sulla sua posizione. E quindi i responsabili CNSAS locali hanno deciso di avvalersi anche del sistema Sms Locator e del supporto della Centrale Operativa CNSAS di Cassano Irpino (Avellino) che è riuscita ad interloquire col ferito. Contemporaneamente, la Centrale Operativa dei carabinieri ha fornito al CNSAS le coordinate delle pattuglie giunte in zona che sono fortunatamente riuscite a mettere in sicurezza i compagni dell’87enne, anche loro in difficoltà di orientamento. Prudentemente è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso 118 Salerno alla Centrale Operativa 118 di Vallo della Lucania, per supportare le ricerche ed i soccorsi e di far partire tutto il personale CNSAS disponibile in caso di necessità

Nonostante tutti gli sforzi il malcapitato non è riuscito a fornire la sua posizione né con whatsapp né con sms locator e le pattuglie dei carabinieri a piedi non sono riuscite ad avere grossi indizi dai compagni del malcapitato. Grazie comunque alla triangolazione delle informazioni tra pattuglie e centrali operative di carabinieri e CNSAS, è stata data indicazione all’elisoccorso di cercare nella zona più prossima alle pattuglie scendendo verso il paese.

Successivamente, il personale di bordo è riuscito ad individuare il malcapitato a terra – in località Monte Romito di Padula – ed ai margini di una vegetazione abbastanza fitta, dove lo stesso personale tecnico-sanitario dell’Hems118 Salerno è sbarcato con il verricello senza non poche difficoltà. Poi l’elicottero è atterrato poco distante per consentire le operazioni di soccorso. A questo punto il medico, dopo la valutazione sanitaria, ha dato il rapido via libera al recupero al verricello che si è concluso nel migliore dei modi, alcune decine di minuti prima del buio. L’anziano, infine, è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Aragona per gli accertamenti e le cure del caso.