Furto, rapina, estorsione: arrestato 36enne a Padula

Un 36enne di Padula è stato arrestato, oggi, dai carabinieri perché accusato di furto, rapina, estorsione e danneggiamento. Secondo quanto emerso dalle prime indagini l’uomo avrebbe più volte infastidito diverse persone arrivando a chiedere con insistenza anche del denaro. E, in un’occasione, avrebbe anche aggredito i militari dell’Arma intervenuti per ristabilire l’ordine. Al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato rinchiuso in carcere.