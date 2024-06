Carenze igienico-strutturali: scattano i sigilli ad un ristorante

Il personale del Distretto Sanitario dell’Asl di Salerno ha svolto una serie di controlli all’interno di un ristorante situato nella zona della Certosa di San Lorenzo a Padula.

I controlli

Nel corso della perquisizione sono state riscontrate diverse carenze igienico-strutturali che rendono necessarie delle correzioni urgenti. Per questo, in attesa che il proprietario le metta in atto, il ristorante è stato temporaneamente chiuso. Potrà riaprire una volta che saranno completate e l’Asl darà il suo nullaosta.