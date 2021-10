Insegnante positiva al Covid a Padula: sospese lezioni in tre classi

Insegnante positiva a Padula, sospese lezioni in alcune classi. Lo ha deciso il sindaco Michela Cimino, che ha comunicato che una docente della scuola secondaria di primo grado - plesso Scolastico San Francesco - non residente a Padula, è risultata positiva al test Covid-19

I provvedimenti

Insieme alla dirigente, il Comune ha intrapreso tutte le possibili soluzioni e provvedimenti del caso, come da protocollo. A riguardo, il primo cittadino ha dichiarato di aver già "Provveduto alla sanificazioni dei locali della scuola e a sospendere, a scopo cautelativo, l'attività didattica per le sole classi 2A, 2B e 3A della Scuola Secondaria di Primo Grado-Plesso scolastico San Francesco, per il tempo necessario a consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento, necessari al contenimento della diffusione del virus"