Padula, in arrivo due finanziamenti per la sicurezza delle scuole

L’Amministrazione Comunale di Padula ha ricevuto dalla Regione Campania due finanziamenti, rispettivamente di oltre 30mila euro per le scuole elementari e di 16mila euro per le scuole medie, per valutare le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, in base alle nuove normative vigenti.

La sicurezza

“Si tratta di indagini molto importanti per valutare il grado di sicurezza degli istituti e garantire l’incolumità degli studenti” ha spiegato la sindaca di Padula, Michela Cimino. In particolarem saranno effettuate delle prove di carico sugli immobili e sui materiali, in modo da individuare eventuali vulnerabili e, laddove fosse necessario, programmare gli interventi necessari al consolidamento strutturale degli edifici.