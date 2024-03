È stato pubblicato l'avviso finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività produttive, in coerenza con gli indirizzi strategici dell'amministrazione comunale per valorizzare il territorio comunale di Padula, ed è rivolto a imprese, attività turistico-alberghiere, associazioni, consorzi, commercianti, professionisti, fondazioni, enti pubblici e cittadini. Nello specifico, si possono presentare proposte di nuovi insediamenti, ampliamenti, adeguamenti o fornire dati utili per il nuovo strumento urbanistico, in modo da soddisfare i reali bisogni del territorio.

Le manifestazioni di interesse

In generale, gli indirizzi strategici dell’amministrazione comunale riguardano: lo sviluppo e la valorizzazione della stazione ferroviaria della nuova linea ad Alta Velocità “Salerno - Reggio Calabria”; il riordino e la razionalizzazione delle aree produttive esistenti; la qualificazione delle infrastrutture; lo sviluppo di progettualità per valorizzare ambiti produttivi strategici, coinvolgendo anche il settore privato; l’individuazione di aree per attività terziarie locali (commercio, servizi, uffici, attrezzature sportive e ricreative, turismo, ecc.); la promozione di iniziative attraverso la riconversione di strutture dismesse, compresi impianti industriali; il miglioramento della qualità della vita cittadina, rispondendo alle esigenze dei cittadini insoddisfatti dell'attuale assetto spaziale e funzionale della città; il potenziamento e la dotazione di aree pubbliche e servizi ai cittadini, incluse parcheggi, verde pubblico, scuole, attrezzature e locali di uso pubblico, e servizi in generale. Le manifestazioni d’interesse, fanno sapere la sindaca Michela Cimino e l’assessore all’Urbanistica Vincenzo Tardugno, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Padula entro le 14 del giorno 12 aprile 2024.