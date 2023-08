Veliero si arena vicino alla spiaggia di Paestum: interviene la Guardia Costiera

Curiosità, questa mattina, nel mare di Capaccio Paestum, dove un veliero, per motivi in corso di accertamento, è finito ad alcune decine di metri di distanza dalla riva arenandosi. A notare l’imbarcazione in difficoltà la Guardia Costiera di Agropoli che si trovava in zona per un giro di perlustrazione.

Successivamente, i militari della Capitaneria di Porto hanno effettuato le dovute verifiche accertando che il veliero era di proprietà di un turista austriaco. Subito dopo, senza non poche difficoltà, sono riusciti a condurlo nuovamente in mare aperto.