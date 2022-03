Grande successo per l’Athena Duathlon nel Paestum

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Partita con il botto la scorsa settimana la prima edizione di Athena Duathlon, con oltre 250 atleti alla partenza provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati in una gara emozionante baciati da un caldo sole primaverile.

I podi assoluti, sono stati conquistati da: Nunzia Gammella (asd Aurora Triathlon), Rosa Rella (Acquamarina Palese) e Desmarais Catherine Marie Francine (Unicusano Posillipo), per quello femminile; Quarato Francesco (Triathlon Taranto), Fasano Federico (livorno Triathlon) e Martone Raffaele (MKT DRaph), per quello maschile. A seguire la gara dei piccoli che ha visto momenti davvero emozionanti, come il ricordo del compagno di squadra Marco Sorgente prematuramente scomparso, La gara fa parte del Trofeo Magna Grecia, che raccoglie gare di Triathlon in territori dove sono ancora visibili le tracce della presenza Ellenica, come Marina di Ragusa, Palmi, Taranto, Metaponto. L'ennesima dimostrazione di come il territorio sappia fare rete e coniugare il turismo sportivo e la cultura, con una importante partnership tra Aurora Triathlon e l'amministrazione comunale.