Scontri tra Paganese e Casertana, De Prisco dal Prefetto: "Ferma condanna, pronti a risarcire"

Dopo gli scontri verificatisi nella giornata di ieri nel pre-partita Paganese-Casertana, il sindaco di Pagani Raffaele De Prisco ha incontrato questa mattina il Prefetto e il Questore di Salerno per confrontarsi sugli episodi di violenza che hanno coinvolto ultras paganesi.“Mentre sugli spalti si viveva un bellissimo momento di sano sport e condivisione, per strada si registravano episodi incresciosi e di una violenza inaudita, che condanno senza se e senza ma” precisa De Prisco.Le indagini della Procura sono in corso e – aggiunge il primo cittadino – “ci auguriamo abbiano risultati più celeri possibile, con il coordinamento di tutti gli Enti preposti e la nostra più ferma collaborazione. Ho già annunciato a Sua Eccellenza il Prefetto che il Comune di Pagani si costituirà Parte Civile nei processi penali che seguiranno”.

Il risarcimento

De Prisco parla anche del risarcimento per le vittime delle violenze. “La mia più totale solidarietà va ai cittadini coinvolti loro malgrado negli scontri, che hanno subito danni ad automobili, case e esercizi commerciali e hanno vissuto momenti di paura inaccettabili. A questo proposito - sottolinea De Prisco - comunico che ho posto all’attenzione del Prefetto le ipotesi di risarcimento per le vittime sia degli immobili e delle attività commerciali danneggiati dalle fiamme scaturite dall’incendio dell’autobus, sia delle automobili vandalizzate nei tafferugli. Ancora una volta la nostra città è macchiata da un evento increscioso, verso cui tutti i cittadini perbene esprimono la più ferma condanna. È mia precisa intenzione difendere in tutte le sedi non solo il nome di Pagani, ma anche l’onorabilità di quegli sportivi perbene, che ieri erano già all’interno dello stadio per incitare la loro stella, e non hanno niente a che fare con gli episodi di violenza verificatisi” conclude De Prisco.

L'interrogazione

Intanto questa mattina, il deputato casertano di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sui violenti scontri tra le tifoserie di Paganese e Casertana, che si sono verificati a Pagani: "Quanto successo ieri - afferma Cangiano - poco prima dell'incontro del campionato di serie D tra Paganese e Casertana, è di una gravità inaudita. Scene da vera guerriglia urbana con un pullman dei tifosi ospiti dato alle fiamme e danni ad un negozio e ad una abitazione privata. Insomma, si è sfiorata una tragedia. La rivalità tra le due tifoserie è nota, al punto che si potrebbe ritenere che gli scontri fossero previsti. Già nel 2016, infatti, si sono registrati violenti tafferugli che hanno portato alcuni supporter delle due squadre a processo. Le modalità che hanno caratterizzato gli scontri di ieri lasciano pensare che si sia trattato di un vero e proprio agguato; dare alle fiamme un pullman e far diventare le strade di una città un campo di battaglia è grave, soprattutto se si considera che a partecipare alla manifestazione sportiva c'erano intere famiglie con bambini. Per tutti questi motivi, ho presentato un'interrogazione al ministro Piantedosi nella quale chiedo quali iniziative si stanno mettendo in campo per evitare il ripetersi di episodi di questo tipo e per prevenirli e se si intenda adottare le opportune iniziative al fine di accertare le eventuali responsabilità dell'inefficiente organizzazione in termini di sicurezza pubblica".