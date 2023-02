Scontri Paganese-Casertana: due ultras finiscono ai domiciliari

Due ultras della Casertana sono stati posti agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito delle indagini sugli scontri che hanno preceduto la partita tra Paganese e Casertana lo scorso 22 gennaio a Pagani.

L’arresto

I due destinatari dell'ordinanza, eseguita dai Carabinieri e dalla Polizia, erano già stati arrestati in flagranza differita per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale esplodente in occasione di manifestazioni sportive, poi sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A seguito di approfondimenti investigativi, ai due indagati è stato contestato anche l'utilizzo di oggetti contundenti e la partecipazione alla rissa tra le due opposte tifoserie, la violenza e le lesioni causate, tra gli altri, a un carabiniere con l'aggravante di aver commesso i fatti durante una manifestazione sportiva. I due ultras sono inoltre ritenuti gravemente indiziati di essere gli autori degli atti di devastazione commessi nei pressi dello stadio della Paganese; in particolare, brandendo mazze e bastoni e lanciando pietre e altri oggetti contundenti, avrebbero causato danni alle auto in sosta e ai mezzi delle forze dell'ordine.