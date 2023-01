Scontri a Pagani, in libertà due tifosi della Casertana

Due tifosi della Casertana agli arresti domiciliari sono stati rimessi in libertà coinvolti negli scontri di Pagani avvenuti domenica pomeriggio prima della partita fra Paganese e Casertana. A stabilirlo il giudice Alessandro Santis del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha convalidato il fermo eseguito da Polizia di Stato e Carabinieri, revocando però i domiciliari e sostituendoli con l'obbligo di firma per tre volte a settimana nella caserma dei carabinieri.

La decisione del giudice

Secondo il giudice i due tifosi della Casertana, accusati di rissa, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio, si sarebbero difesi dell'aggressione dei supporter della Paganese, così come sostenuto dai loro difensori (avvocati Bruno e Francesco Moscatiello). Il magistrato ha poi inviato gli atti per la direttissima al competente tribunale di Nocera Inferiore.

La nota delle due società

"La Casertana Fc - si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club - condanna profondamente gli atti di violenza perpetrati nell'immediato prepartita ed oltre. Scene raccapriccianti che cozzano con quello che è il nostro modo di intendere calcio e per il quale ci siamo sempre battuti". Sulla stessa linea la Paganese, che, oltre a condannare "fermamente gli atti di violenza", parla di "atti di guerriglia urbana che hanno macchiato l'immagine della parte sana della tifoseria azzurrostellata che si distingue per passione e attaccamento ai colori sociali". La società, inoltre, ha deciso di di costituirsi parte civile negli eventuali processi penali che seguiranno.