Vendono casa abusiva, truffa da 115mila euro: in 2 a processo

Le vendono una casa che in realtà era abusiva, ottenendo dalla vittima 115mila euro. Due persone sono finite a giudizio per truffa aggravata, per una storia che risale al 2018. La parte lesa, di Pagani, aveva acquistato un immobile in via Taurano che in realtà era abusivo.

L'inchiesta

Sull'immobile vi era un provvedimento del tribunale di Nocera del 2010, diventato poi definitivo nel 2011, con tanto di abbattimento perchè l'immobile era abusivo. I due imputati, di Nocera Superiore, avevano omesso di riferire questo particolare. Per loro ci sarà il processo.