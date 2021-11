"Dacci i soldi", mercatale di Pagani picchiato con una mazza: è caccia a due banditi

Momenti di tensione, nella notte tra venerdì e sabato, in via Corallo a Pagani, dove il titolare di uno stand del mercato ortofrutticolo è stato picchiato da due uomini, i quali hanno tentato di rapinarlo. L’imprenditore, che aveva con se l’incasso della giornata da depositare in banca, ha provato a difendersi, ma è stato aggredito e colpito violentamente alla testa con una mazza e con il casco indossato dai banditi, che poi si sono dati alla fuga senza i soldi, probabilmente per paura di essere identificati.

Le indagini

La vittima è stata condotta all’ospedale di Nocera Inferiore, dov’è stata medicata dal personale sanitario. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, dopo aver ascoltato la sua testimonianza, hanno effettuato i rilievi di rito e sequestrato i filmati del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire all’identità dei malviventi.