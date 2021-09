Pagani, aggredito e pestato da tre persone: acquisiti i video

Aggredito da tre persone in centro, per una vicenda condominiale. Sono imputati per lesioni, dinanzi al giudice di pace, tre persone di Pagani che lo scorso agosto, in pieno centro, avrebbero aggredito con estrema violenza un uomo di 51 anni. Tutto sarebbe nato da una lettera notificata da un avvocato dalla vittima ad uno dei tre, per vicende condominiali

L'indagine

La difesa dell'uomo ha fatto acquisire dei video che riprenderebbero l'aggressione, consumata da uno dei tre anche a colpi di casco, alla presenza di diversi testimoni, che però non sarebbero intervenuti. L'inchiesta potrebbe registrare delle evoluzioni, in futuro.