Picchiato fuori ad un autolavaggio, la violenza scoppiata sul metodo di pagamento

Vi sarebbe stato un disguido sul metodo di pagamento nell'aggressione che, ad inizio agosto, costò 30 giorni di prognosi ad un uomo. Per quei fatti furono denunciati 4 egiziani, a Pagani, che lavoravano in autolavaggio. L'uomo, di mezza età, aveva chiesto il lavaggio dell'auto ma l'attività era prossima alla chiusura. Inoltre, non aveva il Pos per i pagamenti. Pur con le insistenze della vittima di andare a prendere i soldi contanti, tra le parti vi fu un feroce litigio, poi l'aggressione.

Le denunce

L’uomo si recò poi in ospedale, dove i medici gli riscontrarono una lesione ad uno zigomo provocata da un pugno. L'indagine è prossima alla chiusura, con i quattro indagati per lesioni e la verifica della loro versione, una volta dinanzi al giudice, per chiarire al meglio la dinamica. L'episodio risale ai primi di agosto scorso.