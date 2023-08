Camion di pomodori prende fuoco in autostrada, era diretto nell'Agro nocerino

Un grave incendio è avvenuto giorni fa, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune irpino di Vallata. Ad essere coinvolto un autoarticolato proveniente dalla Puglia e che stava trasportando pomodori diretti nell’Agro Nocerino-Sarnese.

L’incendio

Il veicolo, che trasportava casse di pomodoro, è stato oggetto di un incendio con le fiamme che hanno avvolto l’intero mezzo. L'autista dell’autoarticolato ha reagito con prontezza, riuscendo a eseguire una manovra per accostare il veicolo e mettersi in salvo. Tuttavia, il fuoco ha causato danni significativi al veicolo e il carico di pomodori si è disperso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a spegnere l’incendio e gestire la situazione. Inoltre, è stata inviata un’autobotte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per supportare le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio dovranno essere verificate per determinare se si è trattato di un guasto meccanico, un problema alla struttura del veicolo o altre circostanze.