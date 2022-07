Agro Solidale, il nuovo direttore dell'azienda è Gerardo Cardillo

Il nuovo direttore dell'Azienda consortile Agro Solidale è Gerardo Cardillo. Giorni fa, la ratifica della nomina dopo il bando di selezione. Nel suo curriculum, Cardillo aveva ricoperto il ruolo di dirigente presso la Regione Campania e del Piano di Zona SA/5, oltre ad essere esperto in programmazione dei Fondi Europei

Congratulazioni al dottor Cardillo, che siamo sicuri saprà svolgere un lavoro eccellente per la programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali dell'ambito SO1-3, che racchiude le città di Pagani, comune capofila, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno, in direzione della gestione e del potenziamento dei servizi e dell'intercettazione dei fondi per creare ulteriori opportunità per il welfare territoriale, ha dichiarato il sindaco Raffaele De Prisco