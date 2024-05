Vendita degli immobili comunali, aperta la procedura

La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pagani, con la delibera 43, ha individuato gli immobili di proprietà comunale destinati alla vendita, attraverso asta pubblica e offerte segrete, in aumento, sui prezzi a base d’asta. L’alienazione si riferisce ai seguenti immobili

Il patrimonio immobiliare

Immobile piazza Corpo di Cristo n. 3

Immobile via Aufiero

Due immobili in via Garibaldi n.16

Immobile via Mangioni

Multisala via Marconi

Immobile via De Gasperi

Terreno via Filettine

Complesso Parco Arancio

La procedura

Ai fini dell’alienazione si procederà con gara a procedura “aperta” e aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. La partecipazione è ammessa ad uno o più lotti con distinti plichi e offerte. Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse consegnando a mano al protocollo generale di questo Comune (piazza D’Arezzo) o tramite posta raccomandata e/o corriere, improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 20/05/2024 un plico chiuso e sigillato contenente l’indicazione del mittente/concorrente e la dicitura: “OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE LOTTO n. …”

Per la procedura completa di partecipazione al bando di gara e l’individuazione dei beni da alienare, si rimanda al seguente link sul sito del Comune di Pagani: LINK – www.comunedipagani.it