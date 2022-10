Pagani, dormiva a terra in un condominio: salvata dai servizi sociali

Anziana salvata dalla strada, grazie ad AgroSolidale. Lo comunicano i consiglieri comunali di Pagani, Vincenzo Calce ed Annarosa Sessa. La donna, senza dimora, era stata trovata a dormire a terra, all'interno di un condominio.

La storia

"Ci corre l’obbligo - dicono i due in una nota - di ringraziare pubblicamente AgroSolidale, il Direttore Gerardo Cardillo e tutto il personale, per aver prontamente affrontato e risolto due casi importanti. I residenti di Corso Ettore Padovano, stamattina, ci aveva segnalato che una “nonnina”- conosciuta già per qualche problema verificatosi in passato- stanotte aveva dormito a terra in un portone e, questa mattina, vagava per strada senza meta. I servizi sociali, a cui si siamo rivolti, sono immediatamente intervenuti ed ora la signora, da loro seguita, sta raggiungendo una struttura di accoglienza. Stessa tempestività per un caso segnalato da alcuni commercianti di Corso Ettore Padovano, Via Marconi e Via Astarita. Agrosolidale è intervenuta a sostegno di un giovane del posto. La risoluzione di due casi in meno di un’ora"