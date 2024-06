Pistole e mitraglietta trovate nella sua proprietà, 48enne nega ogni accusa

Ha negato ogni accusa, rispedendo al mittente la circostanza che quelle armi fossero di sua proprietà. Questo, in sintesi, il contenuto dell'interrogatorio del 48enne carrozziere di Pagani, arrestato giorni fa e finito in carcere dopo che i carabinieir avevano scoperto un vero e proprio arsenale in un fondo agricolo, di proprietà dell'indagato

L'interrogatorio

L'uomo ha spiegato di non essere a conoscenza della presenza di quelle armi. Risponde di detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra. I militari del nucleo operativo avevano trovato otto pistole di vario calibro ed una mitraglietta da guerra calibro 7.65, nonché oltre 1000 munizioni e 2 giubbotti antiproiettile. La procura ha chiesto gli arresti domiciliari, al termine dell'udienza di convalida.