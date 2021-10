Pagani, armi da guerra e droga in casa: patteggia 3 anni e 8 mesi

E’ stato condannato con patteggiamento a 3 anni e 8 mesi il paganese 42enne A.F., noto alle forze dell’ordine, sotto accusa per la detenzione di due armi da guerra, in particolare una pistola micro Uzi calibro 9, di fabbricazione israeliana, con il caricatore, classificata arma da guerra, priva di matricola e clandestina, e una pistola cromata argento calibro 357 Smith & Wesson a tamburo, con impugnatura di colore nero, arma comune da sparo.

La scoperta

Le armi erano entrambi in una intercapedine, nascondiglio dell’abitazione interessata dalla perquisizione ad opera dei militari della tenenza dei carabinieri di Pagani. La vicenda fu accertata il sei giugno scorso, con il lavoro successivo di riscontro da parte delle forze dell’ordine e la conclusione contestuale delle indagini preliminari svolte. Le due pistole sequestrate furono sottoposte ad accertamenti tecnici per individuare eventuali riferimenti di rito, con pregressi utilizzi delle armi svolti in episodi criminali, e per risalire agli eventuali legittimi proprietari, nel caso in cui le armi siano state rubate o ricettate precedentemente. In casa dell’uomo furono trovati anche diversi quantitativi di stupefacente, come mezzo chilo di marijuana, insieme a diversi grammi di cocaina. I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione legata ad una lite familiare.