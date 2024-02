Mezzo chilo di cocaina in casa, gli indagati restano in carcere

Trovati con mezzo chilo di cocaina in casa, restano in carcere - su decisione del Gip - i due giovani arrestati dalla polizia, a Pagani, la scorsa settimana, per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due erano stati colti in flagranza durante una perquisizione domiciliare. Il blitz delle forze di polizia aveva condotto al sequestro di circa 540 grammi di cocaina. Una parte della droga era già suddivisa in dosi pronte per la vendita, mentre l'altra si trovava in grossi pezzi solidi. La quantità e la modalità di preparazione della sostanza stupefacente suggerirono che fosse destinata alla vendita. E restano in carcere anche altri due uomini di Pagani, arrestati in precedenza, perchè trovati in possesso di due pistole, munizioni e diversi grammi di cocaina, hashish e marijuana.