In auto con cocaina e hashish: arrestato 29enne di Pagani in Calabria

Viaggiava a bordo di un'auto e aveva con sé quasi 8 chilogrammi di hashish e 500 grammi di cocaina. Un ventinovenne, originario di Pagani, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Scalea con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I controlli

I militari, nel corso di un servizio antidroga condotto anche con auto "civetta", hanno sottoposto a controllo una vettura che stava percorrendo la via Panoramica al Porto di Tortora a forte velocità. La persona a bordo, una volta bloccata in sicurezza, ha consegnato spontaneamente uno zaino custodito all'interno del veicolo contenente gli 80 panetti di hascisc e il mezzo chilo di cocaina. Il ventinovenne è stato portato in carcere.