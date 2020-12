Nascondeva in auto mezzo chilo di cocaina: arrestato 34enne a Pagani

Da Torre Annunziata a Pagani per spacciare. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno fermato, ad un posto di blocco, un’automobile guidata da un 34enne. E così, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto circa mezzo chilo di cocaina.

Il posto di blocco

Di qui sono scattate le manette per il giovane, incensurato, che, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Sono tuttora in corso le indagini da parte degli inquirenti per capire il ruolo che il 34enne potrebbe avere nel sistema di spaccio di sostanze stupefacenti tra l’Agro nocerino sarnese e l’hinterland napoletano.