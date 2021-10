Andava in giro con decine di dosi di cocaina: arrestato 40enne a Pagani

Un pregiudicato di 40 anni è stato arrestato a Pagani. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre era alla guida di un’automobile in Piazza Sant’Alfonso: nel corso della perquisizione della vettura, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, pronte per essere vendute.

Il blitz

Successivamente, nel corso della perquisizione domiciliare, sono state trovate altre dosi già confezionate. Al termine dei controlli, il 40enne è stato ammanettato.