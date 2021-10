Scontri tra ultras in autostrada, l'altra verità sugli scontri: "Paganesi aggrediti per primi"

Saranno le immagini girate con i telefonini dagli automobilisti e le testimonianze dei tifosi aggrediti a consentire la identificazione dei teppisti-ultras della Paganese che ieri pomeriggio, dopo aver bloccato il raccordo autostradale Avellino-Salerno, hanno vandalizzato con spranghe e mazze le auto e ferito, in maniera non grave, un tifoso dell'Avellino. "Li troveremo e saranno punti come meritano" ha detto il questore di Avellino, Maurizio Terrazzi, che sta personalmente coordinando le indagini.

Le indagini

Nell'arco di alcuni giorni, gli investigatori della Digos della Questura di Avellino potrebbero dare nome e cognome ai protagonisti di un raid senza precedenti che per oltre un'ora ha bloccato la circolazione sul raccordo facendo vivere momenti di vero e proprio terrore a centinaia di automobilisti in transito. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, una decina di tifosi della Paganese, reduci dalla sconfitta con l'Avellino per 3-0 nella gara valida per il campionato di Serie C, girone B, hanno bloccato al centro della carreggiata i due mini-van sui quali viaggiavano tra gli svincoli di Solofra e Montoro, in direzione Salerno, per aggredire con mazze e bastoni tifosi dell'Avellino che a bordo di due auto erano diretti a Montoro. I veicoli sono stati ripetutamente colpiti fino a mandare in frantumi i vetri causando ingenti danni alla carrozzeria. Un tifoso dell'Avellino e' stato anche aggredito fisicamente rimediando per fortuna soltanto lievi ferite.

L'altra verità da Pagani: "Noi aggrediti per primi"

Attraverso i social, molti residenti a Pagani non ci stanno. Le cose non sarebbero andate così come raccontato dalle cronache. In molti, infatti, hanno parlato di persone aggredite senza motivo, in autostrada. Oltre che di agguati alle auto con dentro i tifosi della Paganese. Qualcuno avrebbe anche denunciato. "L’accaduto del post-derby Avellino Paganese ha purtroppo avuto - si legge - più risalto della gara in se, a causa degli spiacevoli eventi accaduti sul raccordo autostradale presso Montoro. Partiamo dal presupposto che la violenza va condannata a prescindere, senza se e senza ma. Detto ciò, ci stupisce però la disinformazione sull’accaduto. Ebbene, quanto letto su alcuni quotidiani sembra essere più la conseguenza di una narrazione nata per impeto personale, per sentito dire, perché lo si è appreso da fonti poco attendibili o addirittura perché la fonte è uno spezzone di un filmato amatoriale di 10 secondi. La verità è che c’è stata una disinformazione, Ripetiamo che gli eventi di violenza vanno condannati, e la condanna va rivolta anche verso i teppisti avellinesi che erano appostati ai margini dell'autostrada ad aspettare i paganesi, verso coloro che dalle strade sopraelevate lanciavano pietre verso la carovana dei tifosi della Paganese. Carovana composta anche da donne e bambini. Domenica ha perso lo sport, quello si, ma a perdere è stata anche la vera informazione"

Il sindaco Raffaele De Prisco: "Si faccia chiarezza"