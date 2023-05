Bancarotta fraudolenta di un'impresa di trasporti: sequestri per oltre 150 mila euro

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, un sequestro di oltre 150 mila euro nei confronti di aziende operanti nel settore dei trasporti, responsabili di non aver provveduto a soddisfare le pretese creditorie.

In particolare, sono state svolte mirate indagini nei confronti di un’impresa fallita, le quali hanno consentito di accertare l’esistenza di un articolato sistema fraudolento, operato attraverso la distrazione di somme di denaro e lo spossessamento di mezzi pesanti utilizzati per l’attività di trasporto merci.

L'inchiesta

Le indagini hanno permesso di individuare il legale rappresentante di una società di Pagani che – si legge in una nota - “in prossimità del deposito della sentenza di fallimento, richiedeva ed otteneva l’illecito aiuto da parte di un amministratore di un’altra società (di Nocera) il quale, fittiziamente, manifestava l’esistenza di un debito contratto dal trasportatore per l’acquisto di un’autovettura. Oltre alla finta acquisizione del veicolo, è stato anche accertato il plurimo trasferimento distrattivo di mezzi utilizzati per il trasporto, mediante la creazione di una falsa scrittura privata, a beneficio di una terza impresa, anch’essa compiacente”. L’esito delle indagini ha portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria delle condotte penalmente rilevanti, per le quali la Procura delegava le Fiamme Gialle della locale Compagnia ad eseguire il sequestro degli importi sottratti alla procedura fallimentare. Di conseguenza, si è proceduto al sequestro dei mezzi pesanti, aventi un valore commerciale di oltre 150mila euro.