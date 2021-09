Paura a Pagani: bimbo scompare in piazza, ritrovato dopo qualche ora

A quanto pare il ragazzino, dopo alcune ore, è stato ritrovato. Era in buone condizioni. Solo tanto spavento per lui e i familiari

Caos a Pagani nella giornata di ieri, quando si sono perse le tracce di un ragazzino che era in piazza Sant’Alfonso. La famiglia aveva affidato ai social un appello per permettere a chi lo avessei individuato o riconosciuto di mandare una segnalazione alle forze dell’ordine. A quanto pare il ragazzino, dopo alcune ore, è stato ritrovato. A comunicare la buona notizia anche l'associazione Papa Charlie di Pagani. Il bimbo era in buone condizioni. Solo tanto spavento per lui e i familiari.