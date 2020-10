Pagani, calci e pugni alla moglie incinta: chiesto processo per maltrattamenti

Calci e pugni alla moglie incinta, un uomo richiesta il processo per maltrattamenti aggravati e lesioni. La ragazza, secondo le ricostruzioni della Procura, era stata più volte maltrattata e sottoposta a violenza. Una situazione che aveva registrato tre aggressioni: in particolare nel settembre del 2017, già in attesa di un bambino, la donna veniva presa a schiaffi e calci, per poi essere trascinata per le gambe, con spinte e pugni alla schiena, e infine con lesioni cagionate fino al referto ospedaliero al pronto soccorso della struttura Umberto I di Nocera Inferiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le accuse

Le lesioni producevano la visita e un referto relativo di sei giorni di prognosi, agli atti del procedimento penale avviato dopo la presentazione della denuncia da parte della vittima. Il documento è datato 23 agosto 2019, ultimo atto conseguente alle botte subite il ventuno dello stesso mese, secondo le ricostruzioni svolte dai carabinieri a fronte del racconto della vittima. Il pubblico ministero della procura di Nocera Inferiore, ha disposto la richiesta di rinvio a giudizio presentata all’attenzione del gup del tribunale, dopo la conclusione delle indagini preliminari. L’uomo sotto accusa risponde delle accuse di maltrattamenti aggravati dallo stato interessante della vittima e della sua condizione di coniuge convivente