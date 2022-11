Potenziamento della rete fognaria, oggi l'inaugurazione a Pagani

Si inaugurerà questa mattina il cantiere Gori a Pagani, che servirà al completamento e potenziamento delle reti fognarie cittadine. L'opera porterà a notevoli migliorie in punti nevralgici e particolarmente critici della città.

L'opera

Per l'opera è previsto un importo di circa 2 milioni di euro, al fine di mitigare la frequenza degli allagamenti a Pagani. Il cantiere sarà inaugurato alle ore 15 di oggi, in via Fontana in presenza di Gori e amministrazione comunale.