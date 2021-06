Truffa all'Enel, il Riesame conferma le misure cautelari per gli indagati

E' stato confermato il divieto di dimora in Regione Campania per un paganese di 48 anni, coinvolto nel gruppo truffaldino in grado di gestire - secondo accuse - un sistema per frodare le compagnie di fornitura di energia

I ricorsi

Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza della difesa, avvalorando le ricostruzioni d'accusa portate avanti dalla Procura. L'uomo è indagato insieme ad altre persone, anche loro raggiunti da misure. Tra questi il gestore di un supermercato. Le posizioni accusatorie a carico li vedono tutti sotto accusa a vario titolo per furto e truffa aggravata, sostituzione di persona e falsi documentali, commessi nell'ambito di forniture di energia elettrica e gas naturale