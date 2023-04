Scontri tra ultras di Paganese e Casertana, in 21 a giudizio

Sono 21 gli ultras che vanno a processo per gli scontri tra i tifosi della Paganese e quelli della Casertana, avvenuti a gennaio scorso a Pagani. Le accuse vanno dalla devastazione alle lesioni, fino al lancio di oggetti contundenti, oltre che del possesso, fino alla resistenza a pubblico ufficiale.

L'indagine

I fatti risalgono al 22 gennaio scorso, all’incrocio tra via Sorvello e via San Domenico di Pagani e via Foscolo di Sant’Egidio del Monte Albino. Sono 17 quelli della Paganese e 4 quelli della Casertana raggiunti dal provvedimento. Gli scontri provocarono la distruzione di un bus - per via di un fumogeno - danni all'arredo urbano, la distruzione di un appartamento e un negozio, oltre al ferimento di tre persone (una delle quali un carabiniere).