Pagani, scontri con gli ultras della Casertana: 9 arresti

Arrivano le prime ordinanze per quanto verificatosidomenica a Pagano, nel pomeriggio, a seguito dei tafferugli tra tifosi della Paganese e della Casertana. È di 9 arresti il primo bilancio delle serrate indagini di Carabinieri e Polizia di Stato che congiuntamente hanno proceduto all’arresto in flagranza differita di 7 tifosi della Paganese e 2 della Casertana, alcuni dei quali già in passato colpiti da provvedimento di Daspo.

Le accuse

A seguito delle indagini condotte per individuare i responsabili dei gravi fatti di ieri a poca distanza dallo stadio Marcello Torre, lungo il percorso per raggiungere lo stadio, sono stati identificati gli autori rimasti in un primo momento ignoti, avendo agito con volto travisato da passamontagna. Le nove persone arrestate sono indagati a vario titolo per i reati di possesso il lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione ed altri, in relazione alle condotte che hanno determinato, tra l’altro, l’incendio di un pullman di tifosi della compagine casertana, il conseguente danneggiamento di un edificio e di plurimi beni nell’area circostante, nonché il ferimento di uno dei carabinieri intervenuti a presidio dell’ordine pubblico. Il pm di turno della procura della Repubblica di Nocera Inferiore, avvisato dell’arresto dei motivi a sostegno dei provvedimenti coercitivi, ha disposto la traduzione degli indagati indagati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto.