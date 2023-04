Scontri tra ultras, liberi quattro indagati della Paganese

Scontri tra ultras della Paganese e della Casertana, in 4 tornano liberi (3 sottoposti ad obbligo di firma mentre per un quarto l'ordinanza è stata annullata) dopo le istanze presentate dai difensori al Tribunale del Riesame. Gli episodi risalgono al 22 gennaio a Pagani. Alla base dei provvedimenti, la distinzione tra quanto accaduto a via Sorvello - lancio di sassi e altri oggetti di alcuni residenti contro i tifosi ospiti che stavano danneggiando auto in sosta - e all'incrocio con Sant'Egidio, nei pressi della rotonda in via San Domenico di Pagani e via Ugo Foscolo. Per il tribunale, se da una parte i residenti di via Sorvello rispondevano ai danni provocati dai casertani alle auto in sosta - dunque non paragonabili agli ultras - , dall'altro, per chi resta ai domiciliari, vi è il giudizio di aver sfruttato un incontro di calcio come "motivo per sfogare le proprie pulsioni violente"

L'indagine

Fu proprio all'incrocio che fu incendiato, grazie al lancio di un fumogeno, uno dei due pullman dei tifosi casertani. Le fiamme distrussero anche uno stabile e un negozio, nelle vicinanze. Altri indagati hanno beneficiato di un’autorizzazione per andare a lavoro. Le posizioni sono legate alla seconda tranche di arresti, 15 su 24, che hanno interessato i supporter della Paganese e della Casertana. Tredici quelli della Paganese finiti ai domiciliari e 2 quelli della Casertana, nell’ambito di un’indagine che va dalla devastazione alla rissa, fino alle lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e possesso e lancio di oggetti pericolosi. Così come fu per gli arresti di gennaio, anche per i nuovi indagati è stato emesso Daspo, con divieti specifici validi per manifestazioni sportive. Gli scontri provocarono anche il ferimento di tre persone (una delle quali un carabiniere).