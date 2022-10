Pagani, violenze fuori allo stadio e lancio di pietre: 19 tifosi della Casertana a processo

Per 19 tifosi della Casertana la Procura di Nocera Inferiore ha disposto la citazione in giudizio in seguito agli scontri avvenuti al termine di Paganese-Casertana dell’11 settembre 2016. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, tutti avrebbero preso parte agli atti di violenza al termine della partita. In particolare, nei pressi del parcheggio del settore ospiti e lungo il tragitto verso l’autostrada, avrebbero lanciato bastoni e cinture assumendo atteggiamenti violenti e provocatori tali da creare un concreto pericolo per le persone. Dovranno tutti comparire dinanzi al giudice nell’udienza fissata a fine maggio del prossimo anno

La storia

Il derby, vinto dalla Casertana, a fine gara si trasformò in una guerriglia urbana che coinvolse le due tifoserie e le forze dell’ordine. La miccia fu innescata quando alcuni tifosi della Casertana, all’uscita dal proprio settore, forzarono la porta che delimita la curva sud e la tribuna cercando il contatto con gli spettatori che stavano abbandonando lo stadio. Alcuni avrebbero risposto, prima dell’arrivo degli steward e dei carabinieri, ma fu evitato lo scontro con gli ultras azzurrostellati. Questo almeno all’interno del «Torre». Poco dopo, infatti, l’incrocio fra via Santa Chiara e via Carmine diventò il punto in cui le due fazioni si affrontarono nel tragitto che avrebbe dovuto riportare verso il casello autostradale di Nocera i sostenitori casertani, scortati da alcune pattuglie delle forze dell’ordine. Ci furono una fitta sassaiola e un lancio di oggetti reciproci con un ferito (un giovane paganese colpito al volto e curato all’ospedale di Nocera Inferiore) e vetri di auto infranti. A farne le spese anche un noto bar della zona, al cui esterno gli ultras rossoblù capovolsero anche una statua. La Casertana, invece, fu costretta a uscire dallo stadio dopo la mezzanotte. I tifosi casertani furono identificati prima di fare ritorno a casa. Il resto dell’attività investigativa è stata affidata allo studio dei filmati ripresi dalle telecamere degli esercizi commerciali della zona e dello stesso bar.