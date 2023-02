Guerriglia tra ultras a Pagani, arrivano i primi Daspo per i tifosi

Guerriglia tra ultras della Paganese e Casertana, arrivano i primi 9 Daspo per i tifosi coinvolti dalle indagini. Il provvedimento riguarda i sette ultra della Paganese e i due della Casertana, questi ultimi sottoposti all'obbligo di firma dopo la convalida dell'arresto

L'indagine

L'inchiesta prosegue per individuare altri potenziali soggetti coinvolti. Per alcuni ultras, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive ha durata fino a 10 anni. La guerriglia scatenata dagli ultras della Paganese aveva provocato l'incendio di un pullman dei tifosi ospiti e danni seri ad un'abitazione e un negozio. I tifosi della Casertana, invece, una volta usciti dal pullman avevano danneggiato le auto in sosta, durante il tragitto per arrivare allo stadio. Ai domiciliari i 7 giovani di Pagani, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, rissa, lesioni, devastazione e lancio di oggetti contundenti.