Lavori Gori, chiusura di via Mangioni per 10 giorni

Chiusura al traffico veicolare per 24 ore in via Mangioni, a Pagani. Lo ha annunciato il sindaco Raffaele De Prisco. "Per lavori GORI di rimozione di interferenza acquidottistica per funzionalizzazione fognatura su via Mangioni, si avvisa che con ordinanza della Provincia di Salerno dal 27 Dicembre al 5 Gennaio vige la chiusura totale al transito della SP379 - Via Mangioni - in corrispondenza con i civici 86-88".

Le alternative

Per assicurare la percorrenza per e da direzione A30, si consiglia di utilizzare i seguenti percorsi stradali:

Per provenienza da Nord (dall'A30):

- accesso regolare da via Mangioni dal civico 150 al civico 88.

- accesso da traversa Macinanti dal civico 1 al civico 88. All'uscita dell'A30 svoltare a sinistra in direzione San Mauro.

Per provenineza da Sud (Pagani centro):

- accesso regolare da via Mangioni dal civico 1 al civico 88.

- accesso da via Migliaro per i civici dal 150 al civico 88. Strade consigliate: Via Filettine, Via Traversa Macinanti.