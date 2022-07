Parte il progetto "Pagani sicura", 15 percettori del reddito di cittadinanza a lavoro

Arrivano nuovi rinforzi per la polizia municipale di Pagani. Lo annuncia il sindaco Raffaele De Prisco, per il progetto “Città sicura” che coinvolgerà 15 percettori del reddito di cittadinanza che, per un anno, saranno impegnati in attività di vigilanza della città e cura dei luoghi simbolo del territorio, segnalando situazioni di degrado, inciviltà o di eventuale pericolo.

Il progetto

Il progetto punta a fornire un supporto all’attività di controllo in città, cercando di dare il buon esempio e far adottare a tutti i cittadini comportamenti di rispetto e di senso civico.