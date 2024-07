Armi, estorsioni e summit di camora, niente sconti dal Riesame

Il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato il carcere per tre indagati, nell'ambito di un'inchiesta della Dda che meno di due settimane fa, aveva ottenuto l'applicazione di 22 ordinanze di custodia cauelari per altrettante persone. Sullo sfondo c'è il secondo tempo della maxi inchiesta dell'Antimafia di Salerno sul gruppo camorristoco "Fezza-De Vivo" di Pagani, federato con quello di Rosario Giugliano, oggi collaboratore di giustizia. Giorni fa, i giudici hanno confermato il carcere per due indagati di Pagani, così come per un imprenditore di Nocera Inferiore. Torna libero - anche se detenuto per altro - un 24enne di Pagani, E.A. , per il quale gli elementi indiziari non sono stati ritenuti sufficienti.

L'inchiesta

Le accuse mosse sono associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, ricettazione e porto illegale di armi, tutti aggravati dalle modalità mafiose. L'operazione rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini che avevano già portato a sgominare il clan paganese, nel 2022. Il 10 giugno scorso, alcuni destinatari di quella ordinanza furono condannati dal Gup di Salerno. Di recente, anche il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso 13 condanne per i capi promotori del sodalizio mafioso. Le indagini, supportate dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia con ruoli apicali nell'organizzazione mafiosa, hanno permesso di ricostruire una rete di alleanze tessuta da Rosario Giugliano con altri gruppi camorristici dei territori limitrofi. Questi gruppi perseguivano interessi criminali convergenti che spaziavano dallo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti al controllo egemonico del territorio, tramite estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti nonché all'infiltrazione nel tessuto economico locale anche grazie all'appoggio di altri imprenditori compiacenti che costituivano il collettore dell'attività estorsiva dell'organizzazione in danno degli altri imprenditori concorrenti, costretti a pagare al clan fino a 5000 euro al mese. Agli indagati vengono contestati 8 episodi di estorsione, così come la detenzione illegale di armi da fuoco utilizzate in summit di camorra, traffico di sostanze stupefacenti e partecipazione a un'associazione camorristica di stampo mafioso. Il riesame ha confermato i domiciliari anche per un 86enne, accusato di aver reso disponibile il proprio fondo per incontri tra alcuni degli indagati. Ha rinunciato invece un altro dei coinvolti, di San Marzano sul Sarno, al riesame per questo tipo di accuse. Scegliendo, invece, di fare ricorso per il possesso di 30 grammi di cocaina, che gli sono costati la conferma della custodia cautelare.