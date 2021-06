Pagani, in auto con la figlia e un chilo di coca: condannata 38enne

E' stata condannata a 5 anni e 4 mesi 38enne di Pagani, sorpresa in auto con un chilo di cocaina lo scorso marzo. Ad arrestarla erano stati i carabinieri di Pagani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti la donna con precedenti. Una pattuglia in via Nazionale aveva segnalato agli altri equipaggi in servizio nell’area, una manovra sospetta di una vettura che, alla vista dei militari, aveva svoltato bruscamente, imboccando una traversa per eludere un eventuale controllo.

Il blitz

L’auto era stata notata e bloccata dopo alcuni minuti nei pressi dello stadio: identificata la conducente, i carabinieri perquisirono il veicolo scovando nell’abitacolo un involucro di cartone accuratamente confezionato e contenente un chilo di cocaina. In compagnia della donna si trovava la figlia minorenne. La sentenza è giunta con il rito abbreviato dinanzi al gup del tribunale di Nocera Inferiore