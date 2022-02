Pagani, beccati con 300 dosi di cocaina: condanna definitiva per due

Trecento pallini di cocaina, pari a 52 grammi circa, già confezionati in dosi e sistemati un pacchetto di plastica, sono costati la condanna definitiva a 4 anni e 2 anni e 8 mesi a due uomini di Pagani, che nel 2019 furono arrestati per possesso in concorso di sostanze stupefacenti. Il materiale fu rinvenuto dai carabinieri della tenenza di Pagani all’interno di un garage lungo viale Trieste, cuore del centro storico

Le accuse

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati, che avevano contestato la ricostruzione degli inquirenti, l'assenza di prove e i ruoli dei due. Ma per i giudici la motivazione d'appello è stata giudicata come coerente, rispetto alle istanze difensive.