Digitalizzazione al Comune di Pagani, nuovi finanziamenti

Le procedure sono state seguite dall'assessore alla digitalizzazione, Mariastella Longobucco, e dal consigliere delegato al personale, Davide Nitto. "Un grande passo in avanti per facilitare l'accessibilità dei servizi per utenti, facilitare le procedure e ridurre drasticamente i tempi di attesa", dice il primo cittadino Raffaele De Prisco