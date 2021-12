Raid agli uffici comunali di via Pittoni a Pagani, nulla è stato rubato: si indaga

Raid vandalico nella sede del Comune di Pagani. Nel fine settimana sono stati messi a soqquadro gli uffici dello stato civile, l’anagrafe e le stanze che ospitano l’azienda consortile Agro solidale. L’allarme è stato lanciato domenica scorsa, dopo che un dipendente si era recato in ufficio per redigere un certificato d’urgenza.

Le indagini

Al suo interno ha trovato cassetti e armadietti spalancati, faldoni di documenti sparsi ovunque, scrivanie sotto sopra. I balordi hanno devastato tutta la struttura di via Pittoni, evitando l’asilo nido. Ogni documento sarebbe tuttavia al suo posto, dopo un primo sopralluogo. Così come i supporti informatici. Solo danneggiamento. Forse i ladri cercavano qualcosa di maggiormente prezioso. I vandali sarebbero entrati dal primo piano, forzando la porta della scala antincendio, agendo prima negli uffici dello stato civile e di Agro solidale e poi sarebbero scesi al piano terra. Non ci sono telecamere di sorveglianza, mentre il sistema d'allarme è fuori uso. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della tenenza di Pagani.